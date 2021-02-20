دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت ابنة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، رغد، أن يكون لها اخ من والدها لم يُعلن عنه، واضعة هذا الخبر في إطار الشائعات التي أُطلقت بحق عائلتها.

وقالت رغد صدام حسين في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية أذيع 5 أجزاء منها عند سؤالها عن وجود أخ لها غير معلن عنه: "أولا بيت صدام حسين لو امتلكوا إخوة فهم لا يتخلون عنهم، فإذا جلبت لي 20 أخا سأكون سعيدة وسأشكرك على أنك وجدت لي إخوتي".

وأكدت ابنة الرئيس العراقي السابق أن والدها كان ليعلن عن وجود ابن له فهو لا يخاف من أحد، لافتة إلى أنها "لا ترى الرواية منطقية".

وروت رغد صدام حسين قصة عن والدها الذي قالت إنه ربما كان يمتلك معلومات استخباراتية عن قرب صدور مثل هذه الشائعة، وبناء على ذلك قال لزوجته، ساجدة طلفاح، على مائدة غداء العائلة: "التفت لنا ولأمي وقال: يا أولاد... ساجدة... أنا لدي خمسة أبناء... أخشى أن يظهر شخص ويدعي أنه ابن صدام حسين... وعدد أسماءنا"، على حد تعبيرها.

وأكدت ابنة صدام حسين أن هذه القصة تنقلها عن والدها كونها حضرتها بشكل شخصي، وأشارت إلى أن هذه الشائعة كانت إحدى القصص التي "لُفقت" لعائلة الرئيس العراقي السابق.

#رغد_صدام_حسين تتحدث عن حقيقة وجود شقيق لها لم يعلن عنه. رغد صدام حسين في لقاء حصري مع العربية. #العراق @RghadSaddam @sohaib https://t.co/sBMn7VPyWM

ونفت رغد صدام حسين أن يكون لشقيقها الأكبر، عدي، ابن، مؤكدة أن القصة "غير صحيحة" بالمطلق لافتة إلى أن الوثائق التي نشرت بهذا الشأن مزورة.