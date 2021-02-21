دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، السبت، أن لدى بلاده مشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية ضمن رؤية 2030.

وقال العوهلي على هامش مشاركته في مؤتمر الدفاع الدولي 2021 "آيدكس" في العاصمة الإماراتية، أبوظبي: "دفعتنا جائحة كورونا سنوات نحو المستقبل وخصوصا على مستوى سلاسل الإمداد، حيث تم توظيف التقنية على نحوٍ غير مسبوق"، حسب قوله.

وأضاف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكري في المملكة قائلا: "رغم الجائحة، استمر قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها المملكة لسنوات طويلة"، على حد تعبيره.

وتابع العوهلي قائلا: "المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حددت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناء على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة".

ونشر المسؤول السعودي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "سعدت اليوم بالمشاركة في الجلسة الحوارية لمؤتمر الدفاع الدولي 2021 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ناقشنا خلالها الفرص المبتكرة في إدارة أنظمة سلاسل الإمداد لحقبة ما بعد كورونا حيث أكدنا على دعم التحول الرقمي كنقطة تحول كبيرة في تطوير أنظمة سلاسل الإمداد وسيعزز من نمو القطاع عالميا"، حسب قوله.