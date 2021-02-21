تركي آل الشيخ ينشر صورة مع محمد بن سلمان: أعلى تكريم في حياتي

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نشر الأحد ، 21 فبراير / شباط 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، السبت، صورة تجمعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن هذه الصورة بمثابة تركيم بالنسبة له.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "اكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها اغلى تكريم لي في حياتي ... حفظك الله سيدي ... الخادم"، حسب تعبيره.

ويعتبر آل الشيخ من الشخصيات المقربة من ولي العهد السعودي، كما أنه يشغل منصب مستشار في الديوان الملكي السعودي.

ويعد هذا الظهور نادرا لولي العهد السهودي إذ من القليل أن يظهر في صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.