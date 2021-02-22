دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن المملكة العربية السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري في اليمن، كما حذر إسرائيل من أن أي هجوم على إيران سيكون "خطوة انتحارية" على حد تعبيره.

وقال ظريف، في مقابلة مع قناة "المنار"، إن "السعودية لا تستطيع تحقيق نصر عسكري في اليمن ولا تستطيع الحصول بالمفاوضات على ما فشلت فيه عسكريا"، وفقا لما نقله موقع قناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وحذر وزير الخارجية الإيراني من أنه إذا "أقدمت إسرائيل على مهاجمة إيران ستكون قد أقدمت على خطوة انتحارية". وقال إن "خطأ جيراننا أنهم سمحوا لإسرائيل بأن تنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف تسلبهم الأمن ولن تبادر للدفاع عنهم".

وحول الملف النووي الإيراني، قال ظريف إن "الولايات المتحدة الأمريكية في آخر 4 سنوات لم تنفذ أي شي من الاتفاق النووي". وأضاف أنه إذا سلك الرئيس الأمريكي جو بايدن سلوك الرئيس السابق دونالد ترامب "فلن يحصل على أي شيء منا".

وتابع ظريف بالقول إن "لإيران الحق بعدم الالتزام بحسب المادة 36 من الاتفاق النووي لأن الطرف الاخر لا يقوم بواجباته". وأكد أن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية قائلا إن "السلاح النووي لا يزيد من أمننا بل إنه يخرّب الأمن في العالم".