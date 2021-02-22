دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الرئيس المؤسس لمجموعة "الحبتور، الاثنين، أن ما تقدمه الإمارات لحقوق الإنسان "أفضل بفارق كبير" من الدول الغربية، على حد تعبيره.

وقال الحبتور، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ما تعريف حقوق الإنسان؟ إن حقوق الإنسان هي الحق في السكن الملائم وحقوق الأطفال والتعليم والحقوق الاقتصادية والمأكل والصحة وحرية الدين والمعتقد، إلخ". وأضاف: "إذا قارنّا بين ما تقدمه الدول الغربية لمواطنيها وما تقدمه الإمارات، نجد أننا أفضل بفارق كبير جداً".

واعتبر الحبتور، في تغريدة أخرى أرفق بها مقطع فيديو له، أن هناك "هجوما ممنهجا يقوده الإعلام البريطاني" ضد دبي. وقال: "ما سبب الهجوم الممنهج الذي يقوده الإعلام البريطاني ضد دبي؟ هجوم على كل الأصعدة، على الاقتصاد، على طريقة تعاملنا مع الجائحة، وحتى الأمور الداخلية. من المحرض؟ وما الغرض من ذلك؟".

ما سبب الهجوم الممنهج الذي يقوده الإعلام البريطاني ضد #دبي؟ هجوم على كل الأصعدة؛ على الاقتصاد، على طريقة تعاملنا مع الجائحة، وحتى الأمور الداخلية. من المحرض؟ وما الغرض من ذلك؟ https://t.co/qyuuv9nxsb

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC قد نشرت الأسبوع الماضي فيلما وثائقيا عن الشيخة لطيفة، ابنة الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، وظهرت الشيخة لطيفة في لقطات مصورة وهي تقول إنها "رهن الاحتجاز في فيلا تحولت إلى سجن".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير خارجيته دومينيك راب عن قلق بريطانيا بشأن حالة الشيخة لطيفة، بينما قالت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بريطانيا، في بيان، إن "التغطية الإعلامية لا تعكس بالتأكيد الموقف الفعلي".

وأضاف البيان أن الشيخة لطيفة "تتلقى الرعاية في المنزل بدعم من العائلة والأخصائيين الطبيين"، وتابع البيان أن الشيخة لطيفة "مستمرة في التحسن، ونأمل أن تعود إلى الحياة العامة في الوقت المناسب".