دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أخت السعودي المختفي قسرا، عبدالرحمن السدحان، أن الإفراج عن شقيقها سيتم قريبا، مشيرة إلى أن أخاها تواصل مع أهلها لثاني مرة خلال 3 سنوات.

وكتبت أريج السدحان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: " الحمدلله بشارة خير اخوي عبدالرحمن اتصل على اهلي بالرياض اخيراً، ثاني اتصال من قرابة ٣ سنين اختفاء"، حسب قولها.

وأضافت السدحان قائلة: "تم اخباره من السلطات بأنه سيفرج عنه قريب ولا توجد عليه تهم. اخيراً بعد ٣ سنوات من العذاب، نحن في أشد الشوق نشوفه. لن اتوقف حتى اطمأن عليه بعيني ونراه معنا قريبا يارب"، على حد تعبيرها.

الحمدلله بشارة خير 🎉😭❤️ اخوي عبدالرحمن اتصل على اهلي بالرياض اخيراً، ثاني اتصال من قرابة ٣ سنين اختفاء. تم اخباره من السلطات بأنه سيفرج عنه قريب ولا توجد عليه تهم. اخيراً بعد ٣ سنوات من العذاب، نحن في أشد الشوق نشوفه. لن اتوقف حتى اطمأن عليه بعيني ونراه معنا قريبا يارب❤️❤️❤️

وكان المصدر الوحيد للمعلومات حول السدحان خلال فترة اختفائه شقيقته التي ذكرت أنه تعرض للتعذيب ولم يجر سوى اتصال واحد على مدار 3 سنوات من الاختفاء القسري، كما قالت إن عائلتها تعيش في وضع نفسي سيء جدا.