ماذا يعني إعلان أن "بايدن سيتواصل مع الملك سلمان وليس ولي العهد"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، الأحد، أن هناك إشارات "مريبة وغير مطمئنة" من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه دول الخليج، وتساءل عن مصير الصداقة والشراكة بين واشنطن والخليج.

وكتب عبدالله تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر: "إشارات مريبة وغير مطمئنة وأحيانًا عدائية من إدارة الرئيس بايدن تجاه دول الخليج العربي، هل مازلنا أصدقاء وشركاء لواشنطن؟"، حسب قوله.

إشارات مريبة وغير مطمئنة وأحيانًا عدائية من إدارة الرئيس بايدن تجاه دول الخليج العربي، هل مازلنا أصدقاء وشركاء لواشنطن؟

وتعد العلاقات بين الإمارات وأمريكا استراتيجية للبلدين منذ أكثر من 4 عقود وتتمتع الدولتان بعلاقات وثيقة رغم تغير الإدارات الأمريكية.

وقال الأكاديمي الإماراتي في إطار إجابته على تعليق على تغريدته: "والمصالح ليست ابدية بل تتغير من زمن لآخر كما ان أسلوب تحقيق المصالح يتغير من زمن لأخرى ورغم ذاك يوجد حليف وشريك ثابت لا يتزعزع ويستمر لعقود طويلة وحليف آخر يتغير ويتبدل وفق تغير الظروف. كيف ينطبق كل ذلك على العلاقة مع امريكا؟"، حسب قوله.

والمصالح ليست ابدية بل تتغير من زمن لآخر كما ان أسلوب تحقيق المصالح يتغير من زمن لأخرى ورغم ذاك يوجد حليف وشريك ثابت لا يتزعزع ويستمر لعقود طويلة وحليف آخر يتغير ويتبدل وفق تغير الظروف. كيف ينطبق كل ذلك على العلاقة مع امريكا؟ https://t.co/y8j9LYuNdB

يذكر أن الرئيس الأمريكي لم يجر اتصالات مع قادة الدول العربية أو دول المنطقة بعد، ومن المنتظر أن يبدأ اتصالاته بحديث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي.