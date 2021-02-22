تقرير: 3 دول عربية فيها محتجزين أمريكيين ضمن قائمة من 11 دولة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الأحد، إن إدارة بايدن بدأت في التواصل مع إيران بشأن الرهائن الأمريكيين في المنطقة، واصفًا القضية بأنها "أولوية كبيرة" للبيت الأبيض.

وقال سوليفان لشبكة CBS نيوز: "نعتزم التواصل بشكل مباشر مع الإيرانيين بشأن الغضب التام والمطلق -- الكارثة الإنسانية التي تمثلت في الاحتجاز غير العادل وغير القانوني للمواطنين الأمريكيين في إيران".

وقال "لقد بدأنا التواصل مع الإيرانيين بشأن هذه القضية، نعم، وسنواصل القيام بذلك ونحن نمضي قدما"، وستكون إعادة هؤلاء الأمريكيين سالمين إلى ديارهم الأولوية القصوى لهذه الإدارة.

وفقًا لمؤسسة "فولي"، هناك ما لا يقل عن 44 رهينة أو حالة احتجاز معروفة علنًا في 11 دولة، بما في ذلك إيران وأفغانستان وسوريا وفنزويلا وروسيا ومصر وتركيا ورواندا والمملكة العربية السعودية.

في وقت سابق من هذا الشهر، تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكين مع عائلات رهائن أمريكيين، وهي لفتة أرسلت إشارة واعدة، كما قالت العائلات، بأن إدارة بايدن ستجعل إطلاق سراح أحبائهم أولوية.

كما قال سوليفان يوم الأحد إن طهران لم ترد على الاجتماع المقترح للاتحاد الأوروبي لبحث برنامج إيران النووي، مضيفا أن الكرة في ملعبهم.

وقالت إدارة بايدن الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة مستعدة للجلوس وإجراء محادثات مع طهران والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن "الولايات المتحدة ستقبل دعوة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع مجموعة 5 + 1 وإيران لمناقشة سبل دبلوماسية للمضي قدما في برنامج إيران النووي".

تشير مجموعة 5 + 1 إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - وألمانيا.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك على قائمة الدول التي تضم الرهائن والمحتجزين الأمريكيين المعروف عنهم.