وفاة أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي الأسبق عن 90 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي وزير البترول السعودي الأسبق أحمد زكي يماني عن عمر 90 عاما، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية، الثلاثاء.

وأفادت "الإخبارية" بأن وزير البترول الأسبق توفي في لندن سيتم دفنه في مقبرة المعلاة في مكة المكرمة، دون أن تحدد سبب الوفاة.

وولد يماني في مكة عام 1930، وحصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1952، وأكمل الدراسات العليا في جامعتي نيويورك وهارفارد بالولايات المتحدة.

وفي عام 1962، شغل يماني منصب وزير البترول واستمر في منصبه حتى عام 1986، وقاد المملكة خلال فترة صعودها كقوة نفطية عالمية، كما شغل يماني منصب أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وكان يماني ضمن وزراء مجموعة دول "أوبك" الذين تم احتجازهم كرهائن في حادثة شهيرة عام 1975 في النمسا من قبل "كارلوس الثعلب".