دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح السفير التركي لدى قطر محمد مصطفى كوكصو، بأن أنقرة والدوحة تتعاونان "لحل مشاكل المنطقة"، مؤكدا أن العلاقات بين تركيا وقطر "استراتيجية ومميزة".

وقال السفير التركي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة مباشر" نقلتها أيضا وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، إن "العلاقات التركية القطرية لديها رصيد كبير للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". وأضاف أن العلاقة بين البلدين "تأسست على الوقوف مع الحق والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين".

وأعرب السفير التركي عن دعم بلاده للمصالحة الخليجية بعد اتفاق العلاق، وقال إن بلاده "دعمت جهود المصالحة منذ البداية"، وأضاف أن تركيا "تشدد دائما أن أمن الخليج جزأ لا يتجزأ من منظومة الأمن الجماعي لها ولجيرانها في الشرق الأوسط".

وحول علاقات تركيا مع السعودية، أعرب كوكصو عن أمنياته بوجود علاقات جيدة بين أنقرة والرياض. كما أبدى تفاؤله بتحسن العلاقات مع مصر، وقال إن "العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين مستمرة رغم المشاكل على الصعيد السياسي".

وحول تدخل بلاده في ليبيا، قال السفير التركي إن "تركيا ليس لديها أطماع في ليبيا، وكل ما نوده أن يشهد هذا البلد الذي تربطنا به روابط تاريخية وعلاقات جوار، استقرارا دائما". وأضاف أن بلاده "ذهبت إلى طرابلس بدعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".