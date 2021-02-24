تركيا تتصدر والسعودية تسبق إسرائيل وإيران من حيث القوة الجوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد رجل الأعمال السعودي، عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، على خريطة افتراضية لتركيا نشرتها إحدى القنوات التركية الخاصة تظهر ضم السعودية ومصر والخليج لتركيا العام 2050.

عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج. هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن #مستمرون_بمقاطعة_تركيا، والى #صفر_تعامل_مع_تركيا

وقال العجلان في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والسعودية ودول الخليج.. هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن مستمرون بمقاطعة تركيا، والى صفر تعامل مع تركيا".

تليفزيون تركي نشر خريطة تركيا المتوقعة في عام 2050 المثير أن الخريطة شملت ضم مصر وليبيا والسعودية والإمارات واليمن وسلطنة عمان والبحرين والكويت والعراق وسوريا لبنان، إلى الدولة العثمانية المزعومة المثير أن الخريطة استبعدت إسرائيل (فلسطين المحتلة) يعني عودة الاحتلال العثماني https://t.co/PggxB4vCTe

ونسبت قناة TGRT التركية الخاصة الخريطة الافتراضية إلى مركز أبحاث "ستراتفور" الأمريكي، في تقريرها بعنوان: "خريطة ظل CIA عن تركيا في 2050"، وأظهرت الخريطة امتداد النفوذ التركي بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.

ولم يتسن لـCNN بالعربية الوصول إلى هذه الخريطة على موقع "ستراتفور"، بينما وجدنا نسخة منها في كتاب صدر عام 2009 بعنوان "المائة عام المقبلة"، من تأليف الباحث السياسي جورج فريدمان، الرئيس السابق لمركز "ستراتفور".