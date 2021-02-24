دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية زيارة إلى قطر، الأربعاء، لتجديد دعوة المنامة للدوحة لعقد مباحثات ثنائية لحل القضايا العالقة بين البلدين.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إن السفير وحيد مبارك سيار، وكيل الوزارة للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، زار الدوحة اليوم لتسليم خطاب من وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأوضح البيان أن الخطاب "يتضمن تجديد الدعوة لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا والموضوعات المعلقة بين الجانبين، تنفيذًا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي".

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، اتفقت السعودية وحلفاؤها، الإمارات والبحرين ومصر، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر وعودة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأنهت هذه الدول مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدوحة، وذلك على هامش القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية، التي شارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.