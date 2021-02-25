نائبان أمريكيان يقدمان مشروع قرار لـ"محاسبة" السعودية على مقتل خاشقجي

بحسب نتائج تقرير خاشقجي.. ما هي خيارات إدارة بايدن في التعامل مع السعودية؟

ما الذي قد يتضمنه التقرير المتوقع للاستخبارات الأمريكية في قضية خاشقجي؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن نائبان ديمقراطيان بالكونغرس الأمريكي، الخميس، أنهما سيقدمان مشروع قرار، الجمعة، لـ"محاسبة" السعودية على مقتل الإعلامي جمال خاشقجي و"انتهاكات أخرى" لحقوق الإنسان.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند ديفيد ترون في رسالة إلى زملائه، حصلت شبكة CNN على نسخة منها: "سنقدم قرارا يدعو إلى تخفيض كبير في المساعدة الأمريكية للسعودية إلى أن تظهر المملكة مساءلة حقيقية بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضايا النووية".

ومن المتوقع تقديم مشروع قرار بعد أن يتحدث الرئيس جو بايدن مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وبعد صدور تقرير استخباراتي أمريكي يتوقع أن يلقي باللوم على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مقتل خاشقجي.

وقال ترون إن مشروع القرار، الذي يقدمه مع النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا جيري كونولي، سيدعو الحكومة الأمريكية إلى "وقف عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية طالما استمرت السعودية في التملص من المسؤولية عن مقتل جمال خاشقجي وانخراطها في انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى".

وتابع ترون بالقول في رسالته إلى زملائه لحثهم على المشاركة في رعاية مشروع القرار إنه "يسعى أيضا إلى تقليص التعاون النووي حتى توقع المملكة العربية السعودية اتفاقية لبرنامج مدني يحظر صراحة تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية".