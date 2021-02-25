قضاء مصر يصدر حكمه بقضية قتل الفنانة عبير بيبرس لزوجها بقطعة زجاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر القضاء المصري، الثلاثاء، حكمه بالحبس المشدد على الفنانة المصرية، عبير بيبرس لمدة 7 سنوات بتهمة قتل زوجها بقطعة زجاج.

ونقلت بوابة الأهرام في تقرير أن الحكم صدر عن "محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب".

وأشارت الأهرام في تقريرها إلى أن "بداية الواقعة تعود إلى ورود بلاغ من والد المجني عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020 لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، مفاده وفاة نجله عمرو سيد سيد عبدالله، 42 سنة، صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله «عبير وهبة نجيب زكي» الشهيرة بـ«عبير بيبرس»، 35 سنة، وتعمل ممثلة بقتله".

وأضافت الأهرام: "انتقل ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المُبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهمها بالاستيلاء على 2 مليون جنيه كانت بحوزة المجني عليه.. وقالت عبير بيبرس إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه، إلا أنه فارق الحياة".