نتنياهو يتفق مع سلمان بن حمد على زيارة البحرين "في أول فرصة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد البحرين رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال اتصال هاتفي بينهما، زيارة نتنياهو إلى البحرين والاستثمار المشترك في المجال الطبي والملف النووي الإيراني.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث، صباح الخميس، مع ولي عهد البحرين. وأضاف البيان أن "ولي العهد البحريني كرر دعوته إلى رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة البحرين وتم الاتفاق على أن رئيس الوزراء سيزور المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي كورونا".

وتابع بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "ولي عهد البحرين قال إنه معني بالنظر في إمكانية انضمام البحرين إلى الاستثمار في مصنع اللقاحات الذي من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى"، بحسب ما جاء على صفحة نتنياهو الرسمية في "فيسبوك".

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي على "أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأضافت أنه "تم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين. كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".