تداول فيديو لحظة خروج محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

الشرق الأوسط
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لحظة خروج ولي عهد السعودية من المستشفى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة خروج ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان أجرى "عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء"، ناشرة مقطع الفيديو لحظة خروجه إلى السيارة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية في تقريرها على أن ولي العهد أجرى العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة السعودية، الرياض.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات على المقطع:

 

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لحظة خروج ولي عهد السعودية من المستشفى
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