بحسب نتائج تقرير خاشقجي.. ما هي خيارات إدارة بايدن في التعامل مع السعودية؟

ما الذي قد يتضمنه التقرير المتوقع للاستخبارات الأمريكية في قضية خاشقجي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال دينيس روس، الذي عمل على عدد من المسائل المرتبطة بالشرق الأوسط مع أكثر من إدارة أمريكية إن الرئيس جو بايدن يستخدم تقرير الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لإرسال رسالة إلى المملكة العربية السعودية وأيضا إلى الكونغرس.

وأوضح دينيس الذي يشغل حاليا منصب مستشار بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى قائلا: "تبعث برسالة للكونغرس واعتقد أيضا أنها الأسلوب الذي تقول فيه الإدارة الأمريكية للمملكة العربية السعودية ’لن نحميك من تبعات التصرفات السيئة، وعليه من الأفضل الابتعاد عن هذه التصرفات‘".

وتابع دينيس قائلا: "أعتقد ان إدارة بايدن تريد توضيح أن الآن هو يوم جديد بعد إدارة الرئيس ترامب وأيضا إرسال رسالة إلى المملكة العربية السعودية بأن العلاقات سيتم إعادة تعييرها".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، أشار فيه "بشكل إيجابي إلى الإفراج الأخير عن العديد من النشطاء السعوديين الأمريكيين والسيدة لجين الهذلول من الحبس، وأكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون"، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد ذكر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتقرير المرتقب أن تصدره وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في هذا الشأن.

كان مصدر مقرب من الحكومة السعودية اطلع على الأمر، قال لشبكة CNN إن العاهل السعودي الاتصال الذي جرى بين الزعيمين يوم الخميس "سار على ما يرام".