بايدن يرحب بإطلاق سراح لجين الهذلول في اتصاله مع العاهل السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول، على هامش حديثه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس.

وحسب بيان البيت الأبيض، فإن بايدن "أشار بشكل إيجابي إلى الإفراج الأخير عن العديد من النشطاء السعوديين الأمريكيين والسيدة لجين الهذلول من الحبس، وأكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون".

وأكد بايدن للملك سلمان بن عبدالعزيز أنه "سيعمل على جعل العلاقات الثنائية قوية وشفافة قدر الإمكان"، وفقا لبيان البيت الأبيض.

وفي 10 فبراير/شباط الجاري، أطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول، بعد مرور أكثر من 1000 يوم على احتجازها منذ مايو/أيار 2018.

والأربعاء الماضي، قالت علياء، شقيقة لجين، إن الأخيرة ستدخل قاعة المحكمة الثلاثاء 2 مارس/ آذار من "باب الأحرار" على حد تعبيرها. وحسب تغريدة علياء، فإن الناشطة ستطلب "الاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليه وكذلك طلب رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة..".

ويذكر أن القضاء السعودي أصدر في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر، وأطلق سراحها في الـ10 من فبراير/ شباط الجاري.