أمير قطر يهنئ الملك سلمان بنجاح عملية ولي عهد السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاهل السعودي، الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك في برقية بعثها أمير قطر إلى الملك سلمان وفقا لما نشتره وكالة الأنباء السعودية الرسمية التي ذكرت بأن أمير قطر بعث أيضا ببرقية مماثلة إلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان هنأه فيها بنجاح العملية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير سابق أن الأمير محمد بن سلمان أجرى "عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء"، ناشرة مقطع الفيديو لحظة خروجه إلى السيارة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية في تقريرها على أن ولي العهد أجرى العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة السعودية، الرياض.