سوريا تدين ضربات أمريكا ضد مواقع مليشيات إيرانية.. وتدعو واشنطن لتغيير نهجها

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
سوريا تدين الضربات الأمريكية ضد مليشيات إيرانية شرق البلاد.. وتدعو واشنطن لتغيير نهجها
02:42
لأول مرة في عهد بايدن.. جيش أمريكا يقصف ميليشيات تدعمها إيران في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدانت سوريا، الجمعة، الضربات الجوية العسكرية الأمريكية الأخيرة على شرق البلاد، التي استهدفت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.

وحذرت سوريا من أن هذه الضربات "ستؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة"، حسبما قالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأخبار الحكومية (سانا).

وقالت الخارجية السورية، في بيانها: "هذا العدوان يشكل مؤشرًا سلبيًا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم".

كما دعت الخارجية السورية الولايات المتحدة إلى تغيير "نهجها العدواني تجاه سوريا، والتوقف عن تقديم مختلف أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها، والتوقف عن الاستثمار في هذه المنظمات".

قد يهمك أيضاً

البنتاغون: ضربة سوريا بتوجيهات بايدن وتبعث برسالة لا لبس فيها

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.