أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدانت سوريا، الجمعة، الضربات الجوية العسكرية الأمريكية الأخيرة على شرق البلاد، التي استهدفت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.

وحذرت سوريا من أن هذه الضربات "ستؤدي إلى عواقب من شأنها تصعيد الوضع في المنطقة"، حسبما قالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأخبار الحكومية (سانا).

وقالت الخارجية السورية، في بيانها: "هذا العدوان يشكل مؤشرًا سلبيًا على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة والتي يفترض بها أن تلتزم بالشرعية الدولية لا بشريعة الغاب التي كانت تنتهجها الإدارة الأمريكية السابقة للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية في العالم".

كما دعت الخارجية السورية الولايات المتحدة إلى تغيير "نهجها العدواني تجاه سوريا، والتوقف عن تقديم مختلف أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية التي تستهدف سوريا وشعبها، والتوقف عن الاستثمار في هذه المنظمات".