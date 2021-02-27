دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعرض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، الحبيب الصيد، لأزمة صحية خلال مشاركته في برنامج مذاع على الهواء مباشرة، حسبما قال مقدم البرنامج توفيق مجيد.

وظهر الحبيب الصيد مُتعبًا على نحو لافت خلال البث المشترك بين التليفزيون الرسمي التونسي وشبكة فرانس 24 الفرنسية.

وقتها، أعلن توفيق مجيد أحد مقدمي البرنامج الخروج لفاصل قصير، بعدما لاحظ تعثر رئيس الحكومة الأسبق الحديث.

وعاد مجيد ليعلن عدم مواصلة البرنامج، بسبب "طارىء صحي للضيف".

يأتي هذا فيما قالت تقارير إخبارية محلية إن الحبيب الصيد نُقل بعدها إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية.