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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس التعاون الخليجي، السبت، تأييده بيان وزارة الخارجية السعودية حول ما ورد في تقرير استخباراتي أمريكي رُفعت عنه السرية الجمعة، الخاص بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، في بيان، إن "التقرير لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة".

وأعرب الحجرف عن تأييده "ما تتخذه المملكة العربية السعودية من أجل حفظ حقوقها و تعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال".

وأضاف أمين مجلس التعاون الخليجي أن ما تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، "في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت ومقدر".

وفي سياق متصل، أكد بيان مماثل صادر عن البرلمان العربي تأييد بيان الخارجية السعودية تجاه التقرير، الذي أصدرته وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية ورفعته إلى الكونغرس.

وقال بيان البرلمان العربي إنه يرفض "المساس بسيادة المملكة العربية السعودية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها".