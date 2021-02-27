بيلوسي عن تقرير خاشقجي: الولايات المتحدة "يجب أن تعيد تقييم" العلاقة مع السعودية

الشرق الأوسط
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بيلوسي: الولايات المتحدة "يجب أن تعيد تقييم" العلاقة مع السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في بيان، إنه على الحكومة الأمريكية "إعادة تقييم العلاقة مع السعودية وإعادة ضبطها"، في معرض تعليقها على تقرير الاستخبارات الذي رُفعت عنه السرية بشأن مقتل الصحفي في صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي.

وأضافت بيلوسي، في بيانها، أن الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكريمًا لحياته المهنية "مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين".

وتابعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة وأننا سنحاسبها".

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