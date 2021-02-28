"فأل خير".. أفيخاي أدرعي يعلق على صورة منسوبة له في مكة بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، على صورة انتشرت له وقيل إنها التقطت أثناء زيارته إلى مدينة مكة في السعودية، مشيرا إلى أن هذه الصورة ملفقة.

وقال أدرعي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بين الكذب والحقيقة هذه صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن الحقيقة أنني لم أزر مكة المكرمة ولكن الحسابات أو الشخصيات التي تدير هذه الحسابات المزورة باسمي على مواقع التواصل يبدو كانت مسنتعجلة على زيارتي".

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "ما يضحكني أكثر هو أن الكثيرين في العالم العربي يصدقون هذه الصور المفبركة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وكما يقال حبل الكذب قصير"، حسب قوله.

وعلق أدرعي على المقطع في تغريدته قائلا: "أنا في مكة المكرمة؟ كذبة لعلها تكون فأل خير"، حسب قوله.