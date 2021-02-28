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نشر الأحد ، 28 فبراير / شباط 2021

شاهد.. لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًا فوق الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قطر، الأحد، إدانتها الهجوم الحوثي الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض الليلة الماضية.

وأوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الدوحة "تدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

ووصفت قطر الهجوم بأنه "عمل خطير ضد المدنيين"، مُعتبرة أنه "ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأكدت قطر موقفها من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب، بحسب "قنا".

ومساء السبت، أعلن التحالف في اليمن اعتراض هجوم بصاروخ باليستي على الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال التحالف إنه رصد عددًا من طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقها الحوثيون، وأنه دمر بعضها عندما كانت في اتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وفي وقت سابق، تبنى الحوثيون استهداف الرياض بصاروخ باليستي و9 طائرات مسيرة، وقالوا "ضربنا مواقع حساسة"، بحسب بيان متلفز.