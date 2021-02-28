دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة المروحية، التي أثيرت أنباء حول سقوطها في ريف الحسكة ومقتل قائدها، اضطرت للهبوط وحياة أفراد طاقمها ليست في خطر، وفقا وكالة "تاس" الرسمية الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في تصريح للصحفيين إن الطائرة من طراز "Mi-35" اضطرت للهبوط نتيجة عطل تقني أثناء تنفيذها دورية في سوريا، وشددت على ألا خطر على حياة أفرادها.

وكانت قد نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) خبرا قالت فيه إن أنباء وردتها عن "سقوط" مروحية روسية و"استشهاد" قائدها، على حد تعبيرها.

وأكدت الدفاع الروسية أن نقل طاقم الطائرة جرى إلى قاعدة جوية، بعد الهبوط في محافظة الحسكة، عبر قوات البحث والإنقاذ، وشددت على أن "حياة الطيارين ليست في خطر"، وفقا لتاس.

وعادت وكالة الأنباء السورية ونقلت ما ذكرته وزارة الدفاع الرسوية في خبر لاحق نشرته عبر صفحتها على موقع تويتر.