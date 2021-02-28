دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدانت الإمارات استهداف السعودية بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة مفخخة من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، يوم السبت.

وأكدت الإمارات تضامنها مع المملكة ووقوفها "معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية نشرته وكالة أنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال البيان إن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

واعتبرت الإمارات "استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتبنى الحوثيون استهداف الرياض بصاروخ باليستي و9 طائرات مسيرة، وقالوا "ضربنا مواقع حساسة"، بحسب بيان متلفز.