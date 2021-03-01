نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال السيناتور الديمقراطي، كريس كوونز، عضو لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي إن الرئيس جو بايدن بدأ بخطوات أكثر جرأة مع السعودية من أي وقت مضى، وأن إعادة تعيير العلاقات مع المملكة العربية السعودية لم ينته بعد.

جاء ذلك في مقابلة لكوونز على CNN حيث قال: "لم ننته بعد من إعادة تعيير العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وأنا احترام الطريقة التي رفع فيها الرئيس بايدن مسألة حقوق الإنسان.. أنا متفائل بأن حول دورنا فيما يتعلق بالحرب في اليمن والمسؤولية هنا بقضية مقتل خاشقجي وطرق أخرى قد تتغير فيها العلاقات الامريكية السعودية".

وتابع قائلا: "أنا اعترف أيضا بالواقع بأن ولي العهد مسيطر بصورة واسعة على المملكة العربية السعودية وقد يكون كذلك على مدى عقود وهذه علاقة وضع حرج الموازنة بين حقوق الإنسان ومصالحنا الإقليمية جزء من العمل الشاق للدبلوماسية ولكن أيضا أعتقد أن الرئيس بايدن وفريقه الرفيع بدأ باتخاذ خطوات أكثر جرأة من أي وقت سابق رأيناه في السنوات الأربع الماضية".

وردا على موقفه من عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي بالتحديد وبصورة مباشرة، قال كوونز: "انا أتطلع إلى اجراء نقاشات مع الإدارة (الأمريكية) حول هذه المسألة في الوقت الذي يتم إعادة تعيير العلاقات الأمريكية السعودية".