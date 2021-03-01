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كل ما تحتاج معرفته عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، إلى معاقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "دون تأخير"، الإثنين، بعد صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.

ونشرت جنكيز بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر رحبت فيه بالتقرير الأمريكي قائلة: "أرحب بنشر تقرير المخابرات الأمريكية وكشفه على الجمهور، لقد تم الكشف عن الحقيقة المعروفة أصلا مرة أخرى وقد تم التأكيد عليها هذه المرة"، حسب قولها.

وطالبت الباحثة التركية بمعاقبة ولي العهد السعودي "دون تأخير"، مضيفة: "(هذا) لن يخدم العدالة التي نسعى إليها من أجل جمال فحسب، بل على العكس، وسيمنع كافة الأحداث الشبيهة بها والتي ستقع مستقبلا"، حسب قولها.

وكان قد ذكر تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي كُشف محتواه الجمعة، والخاص بمقتل جمال خاشقجي، أن ولي العهد السعودي وافق على عملية اعتقال أو قتل الإعلامي السعودي.

وجاء في ملخص التقرير: "نقيم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في إسطنبول"، وفق النص.

يذكر أن الخارجية السعودية كانت قد أكدت رفضها ما ورد في التقرير الأمريكي معتبرة أن الاستنتاجات التي أفضى إليها "مسيئة وغير صحيحة"، حسب بيان صدر عنها الجمعة.