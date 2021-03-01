تستمر شهرا.. مناورات عسكرية تركية-قطرية بهدف تطوير العمل المشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستجري القوات القطرية ونظيرتها التركية مناورات عسكرية في قطر ابتداء من الثلاثاء، تستمر حتى 31 مارس/أذار الجاري، وفق ما أعلنته قناة TRT الرسمية التركية.

وأُطلق على هذه المناورات اسم "العديد 2021" وذكرت وزارة الدفاع التركية أن هذه المناورات تهدف إلى "تطوير العمل المشترك" بين الجيشين، ومن شأنها رفع القدرات العسكرية للجيش القطري، وفقا للقناة التركية.

وستشارك قيادة القوة المشتركة القطرية-التركية وفرقة مشاة وبطارية مدفعية، في المناورات بين الدوحة وأنقرة، وفقا لـTRT.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على توقيع "بيان العُلا" الذي وضع أسس المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.

يذكرأن إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي القطرية كان أحد 13 مطلبا وضعتها دول المقاطعة لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع قطر.