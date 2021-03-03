دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منحت جامعة الدول العربية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهادة "درع العمل التنموي" لعام 2021، تسلمها وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء.

وتسلم بن فرحان الشهادة بالنيابة عن ولي العهد الذي نالها تقديرا لدوره في "تعزيز النهج التنموي الشامل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجهوده في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، خدمةً لأمن واستقرار ونماء وازدهار المنطقة"، وفقا لواس.

وجاء تسليم الشهادة أثناء استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لوزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لوزارء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة.

وقال أبو الغيط في تصريحات نقلتها واس: "إنه يسعدني ويشرفني أن أقدم اليوم شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي، من اللجنة العليا للتنسيق بالجامعة العربية كشهادة تقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تقديراً لجهوده وأدائه وما يفعله لخدمة المملكة العربية السعودية"، حسب قوله.

نيابة عن سمو #ولي_العهد.. سمو #وزير_الخارجية يتسلّم شهادة تقدير درع العمل التنموي العربي من الجامعة العربية تقديراً لإنجازات سمو ولي العهد التنموية. https://t.co/CzFUYFXpSJ #واس https://t.co/AP6L9sB2Ge

ووصف الأمين العام لجامعة ولي العهد السعودي بـ"الرجل الحكيم الذي يعمل من أجل أمته"، وأعرب عن أمنياته بأن يتسلم الأمير محمد بن سلمان الدرع بنفسه بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن ولي العهد السعودي واجه اتهاما في تقرير الاستخبارات الأمريكية بالموافقة على اعتقال أو قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، وهو التقرير الذي رفضته السعودي واعتبرت أن ما ورد فيه "غير صحيح".