"يابو سلمان انت الضي".. أمير سعودي يكتب قصيدة بولي العهد بعد أيام من دفاعه عنه

الشرق الأوسط
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"يابو سلمان انت الضي".. أمير سعودي يكتب قصيدة بولي العهد بعد أيام من دفاعه عنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كتب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، قصيدة مدح بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك في ظل تقييم الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الخاص بمقتل خاشقجي، والذي أفاد بأنه وافق على اعتقال أو قتل الإعلامي السعودي.

ونشر بن مساعد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: " يقول بْفَخْر:- أنا واحدْ.. من العشرين مليون السعوديين.. وانا من دونهم لا شيْ.. وانا شاعِرْ وهَبْ شعرَهْ لدار ودينْ.. وعنهُمْ وبضميرٍ حَيْ.."، حسب قوله.

وأضاف الأمير السعودي قائلا: " أقول ويسمع الحاسِدْ:- إنتَ الركن والسَّاعِدْ.. ومجد المملكة الصَّاعِدْ.. و لعيون السعوديين.. يابو سلمان إنتَ الضّيْ.."، على حد تعبيره.

وتضمنت التغريدة التي نشرها بن مساعد صورة قديمة تجمعه بولي العهد السعودي أثناء مصافحته له.

يذكر أن الأمير السعودي كان قد نشر تغريدات عدة قبل أيام انتقد فيها تقرير الاستخبارات الأمريكية ودافع عن ولي العهد.

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