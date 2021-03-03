لماذا لم تفرض أمريكا عقوبات على محمد بن سلمان؟.. ساكي توضح لـCNN

بالفيديو.. محمد بن سلمان في منصة متابعة منافسات "فورمولا إي" بالرياض

بلينكن عن التعامل مع محمد بن سلمان: علاقتنا مع السعودية أكبر من أي فرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كتب الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، قصيدة مدح بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وذلك في ظل تقييم الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الخاص بمقتل خاشقجي، والذي أفاد بأنه وافق على اعتقال أو قتل الإعلامي السعودي.

ونشر بن مساعد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: " يقول بْفَخْر:- أنا واحدْ.. من العشرين مليون السعوديين.. وانا من دونهم لا شيْ.. وانا شاعِرْ وهَبْ شعرَهْ لدار ودينْ.. وعنهُمْ وبضميرٍ حَيْ.."، حسب قوله.

وأضاف الأمير السعودي قائلا: " أقول ويسمع الحاسِدْ:- إنتَ الركن والسَّاعِدْ.. ومجد المملكة الصَّاعِدْ.. و لعيون السعوديين.. يابو سلمان إنتَ الضّيْ.."، على حد تعبيره.

🇸🇦🇸🇦🇸🇦 يقول بْفَخْر:- أنا واحدْ.. من العشرين مليون السعوديين.. وانا من دونهم لا شيْ.. وانا شاعِرْ وهَبْ شعرَهْ لدار ودينْ.. وعنهُمْ وبضميرٍ حَيْ.. أقول ويسمع الحاسِدْ:- إنتَ الركن والسَّاعِدْ.. ومجد المملكة الصَّاعِدْ.. و لعيون السعوديين.. يابو سلمان إنتَ الضّيْ.. https://t.co/PAV2Bm4b2n

وتضمنت التغريدة التي نشرها بن مساعد صورة قديمة تجمعه بولي العهد السعودي أثناء مصافحته له.

يذكر أن الأمير السعودي كان قد نشر تغريدات عدة قبل أيام انتقد فيها تقرير الاستخبارات الأمريكية ودافع عن ولي العهد.