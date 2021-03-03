تركيا: مستعدون للتفاوض مع مصر على المساحات البحرية وفقا لمسار علاقاتنا

من إيران إلى تركيا ومصر.. 5 متغيرات تحدد مستقبل شرق المتوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبدى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية مع مصر حول مناطق الصلاحية البحرية، الأربعاء، مشيرا إلى أن أنقرة تلقت تنقيب مصر داخل حدودها البحرية بشكل إيجابي.

وقال أوغلو في تصيحات نقلتها قناة TRT الرسمية التركية: "تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام لحدودنا"، حسب قوله.

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: " يمكننا أيضاً توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية، وفقاً لمسار علاقاتنا"، على حد تعبيره.

وكانت قد دعت أنقرة كل من مصر واليونان لتحديد مناطق الصلاحيات البحرية شرقي البحر المتوسط منتصف العام الماضي، وذلك بعد خلالافت بين الدول الثلاث على هذ النقطة كادت أن تسفر عن تصعيد أكبر.

ووقعت القاهرة 9 اتفاقيات جديدة مطلع العام الجاري للتنقيب عن النفط والغاز شرق وغرب البحر المتوسط، وقد بدأت بالتنقيب غرب المتوسط للمرة الأولى مؤخرا.