دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء عن فرض عقوبات ضد قياديين بجماعة الحوثي في اليمن هما منصور السعدي وأحمد الحمزي بعد الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية.

منصور السعدي

وفقا لبيان الخزانة الأمريكية فإنه منصور السعدي "يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية في جماعة الحوثي، وهو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر. وقد قامت القوات البحرية لدى الحوثي مرارا بتوزيع ألغام بحرية تضرب السفن بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري. ويشكل استخدام الألغام البحرية في الحرب الأهلية اليمنية خطرا على السفن التجارية وصيد الأسماك والمساعدات الإنسانية وفقا لمنظمات حقوقية دولية"، لافتة إلى أنه "وتلقى تدريبات مكثفة في إيران وساعد أيضا في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن".

أحمد الحمزي

أحمد علي أحسن الحمزي هو "قائد القوات الجوية اليمنية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع الحوثيين قد حصل على برنامج الطائرات بدون طيار من إيران وأسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها في الحرب الأهلية اليمنية. وقد نفذت القوات العسكرية التابعة للحوثيين بقيادة اللواء أحمد علي الحمزي ضربات موجهة بطائرات بدون طيار. وقد تلقى كل من الحمزي والسعدي تدريبات في إيران".

ولفتت الخزانة الأمريكية إلى أنه ونتيجة هذا الإدراج "يتم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضا حظر أي كيانات يمتلكها واجد أو أكثر من الأشخاص المحظورين بنسبة 50% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر.."