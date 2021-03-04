نائب وزير خارجية الحوثي لـCNN: سيطرنا على 10 مناطق بمأرب من أصل 14

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال حسين العزي، نائب وزير خارجية جماعة الحوثي في اليمن، إن الجماعة تمكنت من السيطرة على 10 مناطق في محافظة مأرب من أصل 14 منطقة تتكون منها المحافظة.

جاء ذلك في مقابلة لعزي مع CNN حيث قال: "معظم مأرب الآن بأيدي (الحوثي) هناك 14 منطقة تتكون منها مأرب فقط اثنتان منها تحت سيطرة (الحكومة المعترف بها دوليا) بما فيها وسط المدينة ومنطقتان هما ساحة معركة وباقي المناطق تحت سيطرة (الحوثي)".

من جهته قال وزير الخارجية بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد بن مبارك لـCNN إنه "ورغم الدعوات التي وجهها المجتمع الدولي للحوثيين بوقف الهجوم على مأرب، لازال الحوثيون مستمرون بالتصعيد، هذا الأسبوع فقط أطلق الحوثيون 15 صاروخا بالستيا صوب مدينة مأرب".

ويذكر أن مأرب تعتبر آخر المواقع الأساسية التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن وتعتبر منطقة استراتيجية إذ تضم أكبر البنى التحتية النفطية في اليمن.