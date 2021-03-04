دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب جون كيربي، السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، على الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد بالعراق بهجوم صاروخي، الأربعاء.

اليكم ما صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأميركية بما يخص الهجوم الصاروخي على "قاعدة عين الأسد" الجوية رابط النص: https://t.co/tJwFbNR9sk https://t.co/YkxHHFT1LC

وقال كيربي في بيان نشرته القيادة المركزية للجيش الأمريكي على صفحتها الرسمية بتويتر: "تشير المعلومات الأولية إلى أن ما يقرب من عشرة صواريخ من نقطة تقع شرق القاعدة".

وتابع قائلا: "في الوقت الحاضر لا توجد تقارير عن إصابات أو مفقودين في صفوف القوات الأمريكية. وقد أصيب مقاول مدني أمريكي بنوبة قلبية خلال تواجده في الملجأ وتوفي بعد فترة وجيزة".

ولفت كيربي إلى أنه "تم تشغيل الأنظمة المضادة للصواريخ والهاونات والقذائف المدفعية C-RAM للدفاع عن قواتنا في قاعدة عين الأسد.. وقد أطلع وزير الدفاع السيد أوستن من قبل فريقه وهو يراقب الوضع عن كثب".

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن في مقابلة على قناة PBS إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بحق الرد "في الوقت والزمان المناسبين" حالما يتم التعرف على الجهة المسؤولة.