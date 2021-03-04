دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء كمال عامر، بعد وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا.

وفي بيان نشرته صفحة الرئيس المصري عبر فيسبوك: "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب". مُضيفا أنه "كان مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته".

وحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أصدر السيسي قرارًا بترقية عامر "إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية" في البلاد.

كما نعا الجيش المصري كمال عامر، الذي عمل مديرًا للاستخبارات الحربية، وهو نفس المنصب الذي شغله السيسي في الفترة من يناير/كانون الثاني 2010 إلى أغسطس/آب 2012، قبل أن يتولي منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.

ومع وفاة عامر، ارتفع عدد النواب الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا إلى 4، آخر سعد الجمال، وهو لواء شرطة سابق.