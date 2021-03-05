دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن إحباط محاولة اختطاف طائرة ركاب مدنية إيرانية، مساء الخميس، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن منفذ العملية كان يعتزم الهبوط في دولة خليجية.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "مؤامرة خطف طائرة من طراز Fokker 100 تابعة لشركة الخطوط الوطنية الايرانية برقم الرحلة 334، والتي أقلعت في الساعة 22:10 من مساء الخميس بعد تأخر تحليقها من مطار أهواز إلى مشهد، أُحبطت من خلال يقظة قوات وحدة أمن الطيران التابعة للحرس الثوري".

وأضاف الحرس الثوري أن "الطائرة هبطت اضطراريا في مطار أصفهان وتم اعتقال خاطفيها... وغادر ركاب الطائرة الأعزاء إلى وجهتهم بصحة جيدة برحلة بديلة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابع الحرس الثوري بالقول إنه "بحسب التقارير الأولية، فإن منفذ المؤامرة كان يعتزم الهبوط بالطائرة في مطار إحدى الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج"، وأكد الحرس الثوري أن "التحقيق مستمر حول أبعاد هذه المؤامرة".