ناصر الدويلة يثير ضجة بتغريدة: "حريم الكويت" سبب رئيسي في انتشار كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار عضو مجلس الأمة الكويتي السابق ناصر الدويلة موجة من الجدل بسبب تغريدة عبر حسابه على تويتر، ادعى فيها أن نساء الكويت سبب رئيسي في انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد تعبيره.

وقال الدويلة: "انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة (الفوضى)، وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكورونا كلها"، وأضاف: "أقترح أن يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر (تدور بين الأماكن) اسحبوا سيارتها... أو أعطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت". وأثارت تغريدة الدويلة الكثير من التعليقات الغاضبة والمستنكرة.

انتشرت الكرونا والحافظ الله لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجه و قد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكرونات كلها اقترح ان يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر اسحبوا سيارتها والحافظ الله او عطوا رجلها مهر زوجه ثانيه وبيت و يا الله السلامه

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت، مساء الخميس، فرض حظر تجول جزئي، يبدأ من الأحد المقبل ويستمر إلى 8 أبريل/نيسان المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة طارق المرزم، إن تطبيق الحظر الجزئي سيكون بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

وأضاف المرزم أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد. وسمحت الحكومة الكويتية بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.