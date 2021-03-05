أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن تؤيد قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث - ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - بعدم متابعة مشروع قرار ينتقد إيران في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف برايس، في إيجاز صحفي، الخميس: "ندرك أيضًا أن المدير العام قد طرح جدولًا زمنيًا واقعيًا، وهو ما نفهمه، وقبلته إيران، عندما يتعلق الأمر بالخطوات التالية، وسوف نتطلع باهتمام كبير إلى استعداد إيران للانخراط بطريقة تؤدي إلى تحقيق تقدم ملموس وموثوق بشأن هذه القضايا".

وردًا على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأمريكية متفائلة بشأن إمكانية المضي قدمًا في المناقشات متعددة الأطراف مع إيران في الأسابيع المقبلة، قال برايس: "ما قلناه باستمرار حول هذا الأمر هو أننا لسنا متفائلين ولا متشائمين".

وأكد أن "هدفنا الشامل وهو ضمان أن تخضع إيران لقيود دائمة يمكن التحقق منها تمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".