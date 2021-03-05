دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية عن استهداف مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية العسكرية بثلاث طائرات دون طيار "درونز"، فيما أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن عن اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار "مفخخة"، فجر وصباح الجمعة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التي يسيطر عليها الحوثيون العميد يحيى سريع إن "سلاح الجو المسير تمكن من استهدف مواقع هامة في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بثلاث طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k، محققا إصابات دقيقة".

وأضاف سريع أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العظيم"، وفقا لما نقله موقع قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط".

وأضاف المالكي أنه "تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة"، وتابع بالقول إن "جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

وأكد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".