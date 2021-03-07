أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان الأحد، إن قاذفتين من طراز بي - 52 حلقتا في مهمة دورية بعيدة المدى عبر منطقة الشرق الأوسط، في إطار جهودها لطمأنة الحلفاء في المنطقة وردع إيران.

وأضاف البيان أن طائرات بي - 52 حلقت عبر المنطقة بمرافقة منفصلة لمقاتلات من دول مختلفة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية وقطر.

والدول المختلفة جديرة بالملاحظة لأن إسرائيل ليس لديها علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية أو قطر.

وقال البيان: "ينقل سلاح الجو الأمريكي بشكل روتيني الطائرات والأفراد داخل وخارج وحول منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لتلبية متطلبات المهمة، والتدريب مع الشركاء الإقليميين، مما يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية".

بـيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية https://t.co/sYLIwa0Cma

وهي رابع مهمة بعيدة المدى لطائرات من طراز بي - 52 منذ بداية العام، لكنها الأولى منذ أواخر يناير/كانون الثاني.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق 10 صواريخ على قاعدة الأسد الجوية في العراق، في رابع هجوم صاروخي على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق منذ منتصف فبراير/شباط.

وقام الجيش الإسرائيلي بنشر صورة لإحدى طائرات بي – 52 برفقة 4 مقاتلات من طراز اف – 1، قائلا على تويتر: "هذه الرحلة جزء من التعاون الاستراتيجي المشترك مع القوات الأمريكية، وهو أمر محوري في الحفاظ على أمن الأجواء الإسرائيلية والشرق أوسطية".