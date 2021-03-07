الأحد ،

نشر الأحد ، 07 مارس / آذار 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على إجراء تعديل حكومي مُصغر، شمل 10 وزارات، بحسب الديوان الملكي الأردني.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر بسمان الزاهر، الأحد.

وشمل التغيير الوزاري 10 حقائب، أبرزها الداخلية والعدل والإعلامي والتربية والتعليم والثقافة والعمل.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وتولي الخصاونة مهام قيادة الحكومة خلفا لعمر الرزاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.