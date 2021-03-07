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نشر الأحد ، 07 مارس / آذار 2021

من هم الحوثيون في اليمن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اعتراض 10 طائرات بدون طيار "درون" أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن وكانت تستهدف المملكة.

#عاجل #التحالف: الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الإرهابي من المليشيا. #واس_عام

جاء ذلك وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، الذي قال إن "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيره التصعيد الإرهابي من المليشيا".

وأضاف المالكي وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية قائلا إن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيا".

ولفت المالكي إلى أن التحالف "يتخذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".