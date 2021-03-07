رغد صدام حسين تنشر صورة لابنتها حرير بعد تداول صور مزيفة

الشرق الأوسط
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رغد صدام حسين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، صورة لابنتها حرير وذلك بعد تداول صورة "مزيفة" لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تغريدة لرغد صدام حسين على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق استشهدف فيه بهاشتاقين هما "توضيح" و"رغد صدام حسين".

ونشرت رغد صدام حسين صورة من الصور المزيفة المتداولة وكتب فيها: "وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات عليه ومن بينها: ’جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال‘، "معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟".

وذكر أيضا في التعليق على الصورة: "لكن كشف بعض المستخدمين إلى أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك".

ويذكر أن رغد صدام حسين نقت أن يكون لها اخ من والدها لم يُعلن عنه، واضعة هذا الخبر في إطار الشائعات التي أُطلقت بحق عائلتها، قائلة في مقابلة مع قناة "العربية" السعودية أذيع 5 أجزاء منها عند سؤالها عن وجود أخ لها غير معلن عنه: "أولا بيت صدام حسين لو امتلكوا إخوة فهم لا يتخلون عنهم، فإذا جلبت لي 20 أخا سأكون سعيدة وسأشكرك على أنك وجدت لي إخوتي".

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