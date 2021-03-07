تفاجأ بوقوف موكب السيسي عنده.. شاهد ردة فعل بائع فاكهة مصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر توقف موكب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عند أحد باعة الفاكهة وردة فعل الأخير.

#تحيا_مصر_وعاش_السيسي بالفيديو.. فرحة بائع فاكهة بلقاء السيسي نشرت وسائل إعلام فيديو للحظة توقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسيارته أمام بائع فاكهة، وعبر البائع عن سعادته البالغة برؤية السيسي وقال له: "حبيبي يا سيادة الريس.. إنت أجمل حاجة شفتها". https://t.co/TWOABTgSUH

وتداول النشطاء مقطع الفيديو عن "اكسترا نيوز"، في حين ذكرت بوابة الأهرام في تقرير أن ذلك جاء "أثناء مرور الرئيس السيسي، بأحد شوارع مدينة نصر، الجمعة، حيث شاهد عددا من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار ووجه بتوقف سيارته وأدار حوارا معهم بشأن أحوالهم المعيشية".

وذكرت بوابة الأهرام أنه وفي "لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبدالفتاح السیسي، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن، وتحمل كافة نفقات العلاج.. حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، فيما أجرت وزارة التضامن، بحثا اجتماعيا عن المواطن واثنين آخرين معه وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة".

وأضافت الأهرام أن الرئيس المصري وجه أيضا عقب الاستماع إلى مطالب المواطنين "بتوفير كافة احتياجاتهم".