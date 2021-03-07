تفاجأ بوقوف موكب السيسي عنده.. شاهد ردة فعل بائع فاكهة مصري

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر توقف موكب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي عند أحد باعة الفاكهة وردة فعل الأخير.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو عن "اكسترا نيوز"، في حين ذكرت بوابة الأهرام في تقرير أن ذلك جاء "أثناء مرور الرئيس السيسي، بأحد شوارع مدينة نصر، الجمعة، حيث شاهد عددا من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار ووجه بتوقف سيارته وأدار حوارا معهم بشأن أحوالهم المعيشية".

وذكرت بوابة الأهرام أنه وفي "لفتة إنسانية، وجه الرئيس عبدالفتاح السیسي، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن، وتحمل كافة نفقات العلاج.. حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، فيما أجرت وزارة التضامن، بحثا اجتماعيا عن المواطن واثنين آخرين معه وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة".

وأضافت الأهرام أن الرئيس المصري وجه أيضا عقب الاستماع إلى مطالب المواطنين "بتوفير كافة احتياجاتهم".

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صورة ارشيفية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
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