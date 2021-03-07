القنصلية الأمريكية تحذر الأمريكيين من هجمات صاروخية محتملة في نطاق 3 مدن سعودية

الشرق الأوسط
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السعودية: القنصلية الأمريكية العامة تحذر الأمريكيين من هجمات صاروخية محتملة الليلة في 3 مدن
Credit: SALEH AL-OBEIDI/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدرت القنصلية الأمريكية العامة في المملكة العربية السعودية، مساء الأحد، تحذيرًا للمواطنين الأمريكيين في مدن الظهران والدمام والخُبر، وسط تقارير عن هجمات صاروخية محتملة.

وقالت القنصلية الأمريكية العامة، في إشعارها التحذيري، إن "هناك تقارير عن هجمات صاروخية وانفجارات محتملة هذا المساء، 7 مارس/أذار، في ثلاث مدن في الظهران والدمام والخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية".

وحثت القنصلية العامة بالظهران المواطنين الأمريكيين على مراجعة الاحتياطات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع هجوم والبقاء في حالة تأهب في حالة وقوع هجمات إضافية في المستقبل.

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وقالت القنصلية إن التقرير الاستشاري يشير إلى أن "الجهات الإقليمية المعادية للسعودية نفذت هجمات مدمرة وأحيانًا مميتة ضد مجموعة متنوعة من الأهداف".

ونصحت المواطنين الأمريكيين بمراجعة الاحتياطات الفورية التي يجب اتخاذها في حالة وقوع هجوم، سواء سمعوا أصوات انفجارات أو اعتراض صواريخ أو طائرات من دون طيار.

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