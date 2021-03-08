أمير قطر يستقبل وزير خارجية السعودية ويتسلم رسالة من الملك سلمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استقبل أمير الشيخ تميم بن حمد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان وذلك خلال استقبال الأخير في مكتبه بالديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، الاثنين.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، حيث ذكرت أن أمير قطر "تلقى رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وأضافت الوكالة القطرية أنه وفي بداية المقابلة "نقل وزير الخارجية السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار".

وذكرت الوكالة في تقريرها أن أمير قطر "حمّل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء".