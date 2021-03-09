كاميرا مراقبة ترصد لحظة تحرش رجل بطفلة صغيرة يثير صدمة في مصر.. واحتفاء ببطولة سيدة تصدت له

الشرق الأوسط
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كاميرا مراقبة ترصد لحظة تحرش رجل بطفلة صغيرة يثير صدمة في مصر.. واحتفاء ببطولة سيدة تصدت له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو لتحرش رجل بطفلة حالة من الصدمة في مصر، فيما أشاد البعض بشجاعة سيدة عندما تصدت له إبان الواقعة.

وأظهر الفيديو المُلتقط عبر كاميرا مراقبة لحظة استدراج الرجل لطفلة صغيرة في مدخل إحدى العقارات السكنية في حي المعادي (جنوب العاصمة المصرية). وحاول التحرش بالطفلة ولمس مناطق في جسدها.

وبعد لحظات قليلة، ظهرت سيدة خلال الفيديو بعد أن فتحت باب شقتها المجاورة للمدخل، وقامت بمواجهته، قبل أن تشير بيديها إلى كاميرا مراقبة، على ما يبدو أنها كانت تخبره أن كل ما حدث قد جرى تسجيله.

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ولم يتسن لـCNN بالعربية التحقق من توقيت التقاط الفيديو. إلا أنه لاحقا، تم تداول تدوينة منسوبة للسيدة التي ظهرت في الفيديو، طالبت فيها بالقبض على الشخص المتورط في الواقعة، قائلة إنه هرب عندما لاحظ كاميرا المراقبة.

وعلق مشاهير على الفيديو، بينهم الفنان المصري محمد هنيدي، الذي كتب في صفحته عبر فيسبوك: "الفيديو المنتشر لكائن يتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوفه".

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وأضاف هنيدي: "الحسنة الوحيدة إنه أظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات أبشع مما نتصور.. أتمنى القبض على المتحرش ده فورا أيًا كان هو فين".

وأشاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية بشجاعة السيدة في مواجهة هذا الشخص، ومنهم من وصفها بأنها "بطلة"، وأنهم فخورون بما فعلته لإنقاذ الطفلة. ونشط وسم #متحرش_الأطفال في مصر عبر موقع تويتر للتعليق على الواقعة.

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