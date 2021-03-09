دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو لتحرش رجل بطفلة حالة من الصدمة في مصر، فيما أشاد البعض بشجاعة سيدة عندما تصدت له إبان الواقعة.

وأظهر الفيديو المُلتقط عبر كاميرا مراقبة لحظة استدراج الرجل لطفلة صغيرة في مدخل إحدى العقارات السكنية في حي المعادي (جنوب العاصمة المصرية). وحاول التحرش بالطفلة ولمس مناطق في جسدها.

وبعد لحظات قليلة، ظهرت سيدة خلال الفيديو بعد أن فتحت باب شقتها المجاورة للمدخل، وقامت بمواجهته، قبل أن تشير بيديها إلى كاميرا مراقبة، على ما يبدو أنها كانت تخبره أن كل ما حدث قد جرى تسجيله.

ولم يتسن لـCNN بالعربية التحقق من توقيت التقاط الفيديو. إلا أنه لاحقا، تم تداول تدوينة منسوبة للسيدة التي ظهرت في الفيديو، طالبت فيها بالقبض على الشخص المتورط في الواقعة، قائلة إنه هرب عندما لاحظ كاميرا المراقبة.

وعلق مشاهير على الفيديو، بينهم الفنان المصري محمد هنيدي، الذي كتب في صفحته عبر فيسبوك: "الفيديو المنتشر لكائن يتحرش بطفله بريئة مرعب لدرجة مخيفه، ومانصحش حد يشوفه".

وأضاف هنيدي: "الحسنة الوحيدة إنه أظهر وحش من وسط وحوش كتير بتعيش بينا ورا وش بلاستيك بيخفي صفات أبشع مما نتصور.. أتمنى القبض على المتحرش ده فورا أيًا كان هو فين".

ياريت يكون في قانون رادع لهذه الأفعال الهمجية و الوحشية، التي تخطت كل معايير الانسانية والمنطق و الأخلاق و الناس بتاعت ملابس البنت هيا السبب اظن الرؤية وضحت، لا مبرر لمثل هذه القذارة، القذر قذر في كل الأحوال، ليس في حالة لبس فاتن او غيره، حتى الأطفال لم تسلم. #متحرش_الاطفال https://t.co/btU1zSBYQS

وأشاد مستخدمو الشبكات الاجتماعية بشجاعة السيدة في مواجهة هذا الشخص، ومنهم من وصفها بأنها "بطلة"، وأنهم فخورون بما فعلته لإنقاذ الطفلة. ونشط وسم #متحرش_الأطفال في مصر عبر موقع تويتر للتعليق على الواقعة.

صورة نختم بيها اليوم العالمي للمرأة تحية للست الشجاعة دي https://t.co/HK58HrWd0O

We have an Egyptian hero for international woman's Day 🥰 Happy international woman's Day❤️ #InternationalWomenDay2021 #متحرش_الاطفال #اليوم_العالمي_للمرأة https://t.co/PNCD1Zrvac