دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُصيب ثمانية عراقيين في انفجار وقع قرب جسر الأئمة بالعاصمة بغداد، الاثنين، حسبما أفادت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع العراقية.

ويأتي الانفجار بعد يوم من انتهاء زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى العراق، التي امتدت لثلاثة أيام، زار خلالها بغداد والموصل وإربيل، والتقى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف.

وقالت خلية الإعلام الأمني، عبر حسابها في تويتر، إن قنبلة يدوية انفجرت في "مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء".

انفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين دون وقوع شهداء ، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً. https://t.co/olK87ggsqq

وأضاف خلية الإعلام الأمني أن "قوة خاصة باشرت البحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام".

وأشارت الخلية إلى أن هذا ما توفر لديها من معلومات أولية عن الحادث، واعدة بإعلان المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.